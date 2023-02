Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Clínica de Odontologia da Universidade Estadual do Norte do Paraná está com um novo número de WhatsApp. Para agendar atendimento, os interessados podem entrar em contato através do telefone (43) 3525-5162 ou pelo WhatsApp (43) 991163653.

Atendendo pacientes de Jacarezinho e dos outros 21 municípios que compõe a 19ª Regional de Saúde do Estado, na clínica, são realizados procedimentos e atendimentos básicos como restauração, tratamento de canal, implantes, próteses, cirurgias, exodontias, cirurgias pré-protéticas, raspagem e limpeza, além de exames radiográficos e coletas de biópsia.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Agendamento

Para agendar atendimento é preciso entrar em contato através do telefone (43) 3525-5162 ou WhatsApp (43) 991163653. Os interessados também podem se dirigir até o prédio da Clínica que fica no prolongamento da Av. Pedro Coelho Miranda, S/N, Jardim Panorama, em Jacarezinho. Os moradores da região também podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS), pois o Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UENP está integrado a 19ª Regional de Saúde.