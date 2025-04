Na terça-feira, 8 de abril, o talentoso atleta jacarezinhense Everton Augusto da Rosa Pereira, uma revelação do Elo Futsal e ex-aluno da turma de 2023 do Colégio ELO, deu um passo significativo em sua carreira ao ser convocado para integrar a Seleção Brasileira de Futsal. Atualmente jogando pelo Platinense Futsal, Evertin ( como é conhecido) terá a oportunidade de vestir a camisa da seleção nacional em jogos amistosos internacionais no próximo mês de maio.

A notícia trouxe grande orgulho à comunidade de Jacarezinho e à equipe Elo Futsal, sob a liderança do professor Carlos Eduardo de Araújo, que acompanha e celebra as conquistas de seus atletas. O Colégio ELO parabeniza o atleta e deseja sucesso em sua trajetória, ressaltando a dedicação e o empenho que o conduziram a essa importante conquista.

Parabéns, menino de ouro! Que esta conquista represente apenas uma das muitas que ainda estão por vir em sua carreira esportiva. A nossa região está repleta de alegria por suas realizações.

Saiba que nós, do Colégio ELO, estaremos sempre ao seu lado, prontos para oferecer o nosso apoio.