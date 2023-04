Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Faleceu nesta quinta-feira (20), na cidade de Londrina, o empresário ibaitiense Claucio Pinheiro de Moura.

Pinheiro de Moura, era proprietário da indústria textil Sofitex, localizada no Parque Industrial de Ibaiti.

Pinheiro de Moura foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, diretor de Cultura do Município de Ibaiti, durante a administração do prefeito Roberto Regazzo e comunicador da Rádio Educadora AM.

Seu corpo está sendo velado na Igreja Metodista, na Avenida Dr. Fernandina Gentile, onde ocorrerá um Culto Fúnebre nesta sexta-feira (21), às 15 horas. O sepultamenteo será no Cemittério Municipal e Ibaiti às 16 h.

Ele deixa esposa, duas filhas, genros e duas netas.