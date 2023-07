Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma família viveu momentos de terror na noite deste domingo (16), quando foi alvo de dois criminosos em sua residência localizada na rua Dom Pedro Il, na área central de Santo Antônio da Platina/PR. Os bandidos renderam pai, mãe e filho, proprietários do Posto Platina, e os mantiveram amarrados e ameaçados por cerca de duas horas e meia.

Durante o sequestro, os bandidos exigiram transações financeiras por Pix, além do malote do posto. Enquanto os criminosos mantinham as vítimas rendidas, o filho conseguiu informar a Polícia Militar sobre o ocorrido.

Graças à rápida ação da polícia, um dos bandidos, que estava com o filho das vítimas, foi capturado. Ele portava um revólver calibre.32. No entanto, o segundo criminoso saiu com o casal, mantendo as vítimas amarradas dentro do veículo usado na ação.

Enquanto a polícia mantinha vigilância na casa das vítimas, uma equipe da P2 (Serviço de Inteligência da PM) avistou o suspeito retornando com a família. Imediatamente, as equipes que estavam realizando buscas por toda a cidade se dirigiram à residência. O criminoso tentou fugir, pulando muros e telhados, até que um confronto com a equipe Rotam ocorreu no interior de uma residência localizada na avenida Oliveira Motta, a cerca de 100 metros da casa das vítimas. O assaltante portava uma pistola calibre 765 e morreu no local.

Apesar da tensão vivida nas mãos dos criminosos, as vítimas não se feriram.

De acordo com a PM, ambos os criminosos são bastante conhecidos no meio policial e já cumpriram pena por roubo.