O Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan 2025) reafirma, nesta edição, o compromisso de reconhecer e ativar a cadeia musical da própria cidade. De 5 a 8 de novembro, além de receber artistas de seis estados brasileiros, o evento abre espaço para que projetos locais, músicos formados na cena de Jacarezinho e iniciativas educacionais alimentem a programação oficial.

Entre os artistas selecionados via edital estão nomes que produzem a partir do próprio território. O Coletivo Toneladas de Maracatu — formado por educadores que desenvolvem ações culturais na comunidade da Pedreira — sobre ao palco do Festival com repertório autoral que nasce da vivência local e da circulação de saberes afro-brasileiros e periféricos no Norte do Paraná. Este ano, o Fejacan também registra um marco histórico: a estreia do rap em sua programação oficial, com a participação de MC Kueyo (Cleiton Ferraz), também de Jacarezinho.

A abertura da programação no Cine Teatro Iguaçu, no dia 7, será feita pelo Projeto Musicou, iniciativa realizada em Jacarezinho com financiamento do Grupo Maringá, gestão da Sustenidos OSC e apoio da UENP. O projeto, que atua na formação musical de crianças e jovens da cidade, abre o festival levando ao palco a música produzida por quem aprende dentro da própria comunidade.

A programação educativa do Fejacan também começa antes do palco principal. No dia 6, o Musicou+ — formado por alunos da EMEF Ismênia de Lima Peixoto — realizará uma apresentação para estudantes da EMEF Arlindo Bessa, numa ação que aproxima escolas públicas do circuito formativo do festival. Já no dia 5, às 14h, alunos da rede municipal e estadual terão a oportunidade de participar de atividades do Fejacan na Praça Rui Barbosa, reforçando a dimensão pedagógica do encontro.

Nessa esteira, esta edição do Fejacan procura ir além de uma grande vitrine e passa a aturar como elo: aproxima artistas, escolas, projetos e comunidades da cidade ao cenário nacional da canção. Ao trazer a música de Jacarezinho para o centro da programação, o festival fortalece o vínculo entre identidade local e presença cultural.