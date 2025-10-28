Um caso de extrema crueldade contra um animal chocou os moradores de Cambará (PR) nesta segunda-feira (27). Um homem foi preso em flagrante após matar o próprio cachorro a facadas e, em seguida, atear fogo no corpo do animal. A denúncia mobilizou equipes policiais e causou grande revolta nas redes sociais e na comunidade local.

O caso

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, por meio do delegado Amir Salmen, chefe da 12ª SDP, o crime foi descoberto após uma denúncia anônima. Ao chegar à residência, os agentes encontraram rastros de sangue e sinais de que o local havia sido parcialmente limpo. O suspeito confessou o ato e mostrou à polícia a faca utilizada no crime.

“É difícil descrever tamanha maldade. Um ser humano capaz de matar um animal indefeso e depois queimar o corpo demonstra uma monstruosidade inaceitável”, afirmou o delegado Amir Salmen.

O homem foi encaminhado à delegacia de Cambará, onde prestou depoimento e deve responder por crime de maus-tratos com resultado de morte, conforme previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

Teoria do Elo: quando a violência começa pelos animais

As autoridades destacaram que o caso reforça o que especialistas chamam de “Teoria do Elo” — conceito que aponta a relação entre maus-tratos a animais e comportamentos violentos contra pessoas. Segundo estudos, indivíduos que praticam crueldade animal tendem a apresentar maior predisposição à violência doméstica e homicídios.

“Se uma pessoa é capaz de matar um animal dessa forma, ela pode sim representar risco à sociedade. Por isso é importante que esse tipo de crime seja tratado com o máximo rigor”, explicou o delegado.

https://www.instagram.com/reel/DQWzTa0iHdB/?igsh=NXdidGNxdGR5a3du