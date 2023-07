Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Confira as fotos do show do Thiaguinho na noite desta sexta-feira (14/07) na Fetexas 2023.

O cantor Thiaguinho subiu no palco da 28ª edição da Fetexas na noite desta sexta-feira (14) no Centro de Eventos de Jacarezinho-PR.

Quando Thiaguinho pisou no palco, o público Jacarezinhense foi à loucura sucesso total.

Fotos: Juliana Fotografia