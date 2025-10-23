Jacarezinho é, mais uma vez, o palco dos maiores eventos de valorização da produção local e da cafeicultura certificada do Paraná, a 18ª edição da FICAFÉ – Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná e a 4ª Feira de Sabores do Norte Pioneiro, realizadas entre os dias 21 e 23 de outubro, no Centro de Eventos.

Com mais de 85 expositores, palestras, workshops, concursos e leilões de cafés especiais, o evento celebra a força do agro regional, reunindo 27 municípios produtores e atraindo mais de 6 mil visitantes. Somente nas edições anteriores, foram movimentados mais de R$ 12 milhões em negócios com maquinários, equipamentos e insumos agrícolas

O anfitrião do evento, prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, destacou a importância da feira para o fortalecimento econômico e a valorização do território. “Precisamos nos unir para ampliar a feira, para apresentar ao mundo o potencial da nossa região. Jacarezinho tem se tornado uma verdadeira vitrine de oportunidades, tanto na produção de cafés especiais quanto em produtos diferenciados do agro”, afirmou o prefeito.

Palhares também reforçou que Jacarezinho é o município que mais investe no Sebrae no Paraná, o que demonstra o compromisso com o empreendedorismo e o fortalecimento do setor produtivo. “Nosso café é exportado para os Estados Unidos, presente nas lojas Starbucks e vendido em dólar. Nossa goiaba chega a Dubai. São produtos com indicação geográfica, que carregam o nome do Norte Pioneiro e do Paraná para o mundo”, completou.

FEIRAS QUE UNEM TRADIÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Desde 2008, a FICAFÉ se consolida como um evento que impulsiona a economia regional, sendo referência nacional na cafeicultura certificada e sustentável. Já a Feira de Sabores, criada em 2022, amplia essa vitrine para produtos como goiabas, morangos, verduras, queijos, geleias, sucos e diversos itens da agroindústria familiar.

Ambas as feiras refletem o espírito inovador do Norte Pioneiro, valorizando a certificação, a sustentabilidade e a conexão entre produtores e o território. O público tem acesso a degustações, minicursos e palestras com especialistas, além de espaços de exposição de maquinários e insumos agrícolas.

ABERTURA OFICIAL

O primeiro dia do evento foi marcado pelo lançamento da Agência de Desenvolvimento para o Território do Norte Pioneiro, criada em setembro dentro do programa Paraná Produtivo, da Secretaria de Planejamento do Estado.

A iniciativa tem como objetivo avaliar e enfrentar os desafios regionais, buscando soluções integradas para fortalecer os setores produtivos e promover o crescimento sustentável.

A solenidade contou com a presença de diversas lideranças políticas e institucionais, como o vice-prefeito de Jacarezinho, Antonio Neto, o gerente regional do Sebrae, Rubens Negrão, o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, o presidente da Amunorpi, Regis Willian, o consultor do Sebrae, Odemir Capello, o secretário municipal de Indústria e Comércio, Leandro Lima, o representante regional da Casa Civil, Juarez Daio, e o presidente da Acenpp (Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná), Jonas Aparecido da Silva, entre outros.