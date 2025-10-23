A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Diretoria de Cultura, está realizando o mapeamento das bandas de rock do município, com o objetivo de identificar quem são os músicos e grupos atuantes na cidade, seus estilos, trajetórias e principais demandas.

Este levantamento tem como finalidade subsidiar a criação de políticas públicas de cultura voltadas ao segmento musical, fortalecendo a cena do rock local e promovendo o reconhecimento, a valorização e o incentivo à produção artística independente — que também é um importante vetor de desenvolvimento cultural e econômico.

✅ O formulário é de fluxo contínuo, ou seja, ficará permanentemente aberto para o cadastro de novas bandas.

Você já pode preencher e divulgar para outras pessoas e grupos que também integrem a cena do rock em Jacarezinho.

Se você faz parte de uma banda de rock ou atua na produção musical independente, sua participação é muito importante!