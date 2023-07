Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Academia Policial Militar do Guatupê foi palco de formatura que marcou a conquista de 114 novos aspirantes a oficial, nesta sexta-feira (28). Desses, 92 são aspirantes policiais militares, que serão distribuídos em todo o estado, e passarão a atuar no âmbito da segurança pública desempenhando funções operacionais e administrativas.

Durante três anos de treinamento, esses militares passaram por um rigoroso programa de formação, que abrangeu disciplinas de gestão, aspectos legais e práticas essenciais, como tiro e combate a incêndio. A preparação também visou prepará-los para futuras posições como oficiais nas respectivas corporações.

A solenidade destacou a importância desses militares e celebrou suas conquistas individuais. O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, expressou seu orgulho e gratidão aos formandos. “Essa formatura representa o resultado de anos de dedicação, empenho e superação. Esses aspirantes estão prontos para enfrentar os desafios que a carreira militar impõe, e tenho certeza de que serão exemplos de profissionalismo e comprometimento para todos nós”.

A família do 2º Tenente Luiz Antônio Abbá, nome de turma dos aspirantes 2023, foi homenageada, como forma de respeito à memória do militar estadual vitimado por disparo de arma de fogo no interior da 6ª Companhia Independente de Polícia, em 2018.

A formatura militar marcou o início de uma nova fase na jornada desses aspirantes, simbolizando o reconhecimento de seu esforço e dedicação.

PRESENÇAS– Estiveram presentes, além do comandante-geral da PMPR, o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira; o subcomandante-geral da PM, coronel Paulo Henrique Semmer; o chefe do estado-maior da PMPR, coronel Valmor Anderson Pereira; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior; o comandante da Academia Policial Militar do Guatupê, tenente-coronel Darany Luiz Alves de Oliveira, além de oficiais do estado do Espírito Santo.