Uma nova frente fria que avança pelo Paraná deve derrubar as temperaturas nos próximos dias, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O fenômeno começa a agir no estado a partir desta quinta-feira (23) e deve esfriar ainda mais no final de semana.

Entre sábado (25) e domingo (26), as mínimas em várias cidades ficam próximas a 5ºC, podendo chegar a 4ºC em General Carneiro, nos dois dias. A máxima na cidade paranaense não deve ultrapassar os 13ºC, segundo previsão do Simepar. General Carneiro é conhecida por registrar baixas temperaturas durante o inverno.

O final de semana promete ser gelado em todo o Paraná. As mínimas ficam em torno dos 7ºC, 8ºC no sábado e as máximas não devem ser maiores do que 20ºC, conforme a previsão. No domingo, pode esquentar um pouco nas regiões Noroeste e Norte, mas com a presença de chuva.

Veja a previsão para o final de semana

Curitiba: sábado 6ºC – 14ºC | domingo 7ºC – 13ºC

Maringá: sábado 9ºC – 18º C | domingo 13ºC – 21ºC

Londrina: sábado 8ºC – 19ºC | domingo 12ºC – 21ºC

Cascavel: sábado 7ºC – 14ºC | domingo 8ºC – 18ºC

Ponta Grossa: sábado 6ºC – 15ºC | domingo 8ºC – 16ºC

Chegada de frente fria traz instabilidade

Além das temperaturas baixas, o tempo também fica instável no Paraná a partir de quinta-feira devido a frente fria. Conforme informações do Simepar, há riscos de tempestades, principalmente nas regiões Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro Sul e Noroeste na quinta-feira.

Já na sexta-feira (24) a previsão é de chuva em praticamente todo o estado. No sábado (25), a chuva deve se concentrar na região Noroeste. No domingo (26), pode chover ainda na região Norte, além do Noroeste, com aumento da nebulosidade por causa da frente fria.