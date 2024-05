Uma mulher, de 38 anos, foi presa preventivamente pelo crime de extorsão, nesta segunda-feira (20), em Ivaiporã, na região norte do Paraná. Ao todo, foram mais de R$ 330 mil de prejuízo à vítima..

O crime de extorsão aconteceu em Manoel Ribas, na região central do estado. De acordo com o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) Mateus Macedo, a mulher, além de ameaçar a vítima, sequestrou um veículo o qual o valor de mercado aproximava os R$ 170 mil, além de cartões bancários e celulares.

Segundo a PCPR, o crime acontecia desde janeiro de 2023, “a vítima recebia diversas ameaças por telefone, em que diziam que se a mesma não enviasse dinheiro, iriam matar ela e a família”, explica o delegado.