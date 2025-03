Uma frente fria atinge o Paraná a partir de domingo (9) e traz risco de temporais para a maioria das cidades do estado. Além disso, as temperaturas devem cair um pouco em relação às semanas anteriores, segundo o Climatempo. Veja a previsão para os próximos dias

Conforme o instituto, o estado continua sob influência da onda de calor até pelo menos o domingo. Depois disso, as instabilidades e as tempestades de raio atingem o estado.

Calorão predomina antes da frente fria no Paraná

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), antes da chegada dessa frente fria, as temperaturas ficam altas na maioria das regiões. Além disso, são esperadas pancadas de chuva de verão em alguns municípios.

As chuvas devem cair de forma pontual, principalmente a partir da tarde. Em Curitiba, as temperaturas máximas devem atingir os 27°C nesta quinta-feira (6), sem risco de chuva.

Confira a previsão do tempo completa no site do Simepar.

Recorde de temperatura

Diversas cidades estabeleceram novos recordes, registrando o fevereiro mais quente já registrado. Cândido de Abreu, localizada no Centro do Paraná, é o destaque. A cidade, que costuma ter uma temperatura média de 23,5°C no mês de fevereiro, viu esse número subir para 26,1°C em 2025, resultando em um aumento de 2,6°C.