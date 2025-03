O Jacaré Folia 2025 entrou para a história ao bater recorde de público, reunindo milhares de pessoas em uma celebração vibrante, cheia de cor, música e animação.

O evento, que já se consolidou como tradição no calendário cultural da cidade, e foi um verdadeiro sucesso, trazendo bandas renomadas e artistas que contagiaram o público durante todos os dias de festa.

O prefeito Marcelo Palhares, um dos grandes responsáveis pelo resgate do carnaval de Jacarezinho, celebrou o resultado. “Ver nossa cidade lotada, com tanta gente feliz, curtindo o Jacaré Folia, é a prova de que estamos no caminho certo. Resgatar essa tradição foi um compromisso que assumimos, e hoje colhemos os frutos. Meus parabéns e muito obrigado a cada um que contribuiu com essa festa incrível”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Antônio Neto também destacou a importância do evento para fortalecer a cultura local. “Foi emocionante ver as ruas tomadas por foliões, a escola de samba e blocos. Isso aquece o comércio, movimenta a economia e, acima de tudo, reforça o espírito festivo da nossa gente”.

Acadêmicos Capiau encanta a avenida e conquista o tetracampeonato

Um dos momentos mais marcantes do Jacaré Folia foi o desfile da escola de samba, que levou beleza, ritmo e emoção para a Avenida Manoel Ribas.

A grande campeã da noite foi a Acadêmicos Capiau, que conquistou o título de tetracampeã com um espetáculo impecável.

Com o enredo “Jacarezinho Preta: uma história não contada”, a escola foi além da folia e apresentou um poderoso tributo à cultura negra do município. O desfile exaltou a fé, a arte, a resistência e as raízes africanas que contribuíram para a construção da história de Jacarezinho.

As alegorias grandiosas retrataram a ancestralidade do povo negro, desde os primeiros quilombos da região até a influência marcante nas manifestações culturais locais. As fantasias, ricamente detalhadas, traduziram a força e a beleza de uma herança que pulsa nas veias da cidade.

A Capiau mostrou que fazer samba é um ato de resistência. Artistas plásticos, figurinistas, costureiras e músicos se uniram em um trabalho coletivo, entregando um desfile profissional e emocionante — que arrancou aplausos do público e destacou a importância da escola para a cultura local.

“A ‘Capiau’ é a alma do nosso carnaval. O enredo deste ano nos fez refletir sobre nossas origens e homenagear a cultura negra, que é parte fundamental da nossa história. Esse desfile foi arte, história e orgulho”, destacou Palhares.

Competição acirrada entre blocos

A festa também foi marcada pelo desfile dos blocos carnavalescos, que deram um show de criatividade e animação. A disputa foi acirrada, e o Aerobloco sagrou-se campeão deste ano, seguido pelo CYRROSES em segundo lugar e pelo V7 em terceiro.

O Jacaré Folia 2025 foi muito mais que uma festa, foi a reafirmação de uma tradição cultural que, graças ao apoio da atual gestão, sob a liderança de Palhares e Antonio Neto, ganhou força e prestígio, tornando-se um dos maiores eventos de toda região.