A previsão do tempo para o estado do Paraná indica mudanças significativas nas condições climáticas ao longo desta semana. Com a atuação de ventos oceânicos e áreas de instabilidade vindas do Paraguai e Mato Grosso do Sul, o estado enfrentará variações de temperatura, chuviscos ocasionais e pancadas de chuva em diferentes regiões.

Domingo começa com frio e chuviscos no leste do Paraná

Segundo o Simepar, neste domingo (6), o Paraná amanheceu com temperaturas mais baixas, especialmente nas regiões do centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Nesses locais, os termômetros marcaram valores abaixo dos 15 °C.

A principal causa do frio matinal é a entrada de ventos do oceano, que transportam umidade para o leste do estado. Essa condição mantém o céu encoberto e favorece a ocorrência de chuviscos e chuvas fracas a qualquer hora do dia, principalmente entre a Serra do Mar e o litoral paranaense.

As temperaturas máximas nessas áreas permanecem amenas devido à presença de nebulosidade persistente.

No entanto, nas regiões oeste, noroeste e norte do estado, o cenário é diferente. Nessas localidades, o tempo se mantém mais aberto, permitindo a elevação das temperaturas. À tarde, as máximas podem chegar a 28 °C ou 29 °C, com predomínio de sol.

Segunda-feira com sol em boa parte do estado, mas instabilidades se aproximam

Na segunda-feira (7), a previsão indica sol entre nuvens em grande parte das regiões paranaenses. No entanto, entre os Campos Gerais e o litoral, a circulação dos ventos oceânicos ainda provoca nebulosidade e favorece chuviscos isolados ao longo do dia.

As temperaturas nestes setores continuam mais baixas, com máximas moderadas devido à ausência de sol pleno.

Já nas regiões oeste, sudoeste e noroeste, o dia será mais quente. As temperaturas à tarde devem variar entre 28 °C e 30 °C, indicando um padrão de aquecimento mais acentuado.

Entretanto, o avanço de áreas de instabilidade que se intensificam no Paraguai e no Mato Grosso do Sul traz alterações para o período da noite. Essas instabilidades devem atingir o oeste e sudoeste do Paraná entre o final da tarde e a noite, provocando pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Terça-feira será marcada por instabilidade e chuvas em todo o Paraná

Na terça-feira (8), o tempo fica instável em todas as regiões do estado. As áreas de instabilidade que avançam do oeste se espalham rapidamente, provocando pancadas de chuva em todo o território paranaense.

Há possibilidade de chuvas pontualmente intensas, principalmente nas regiões que estiverem sob maior concentração de nuvens carregadas. A instabilidade atmosférica deve predominar ao longo do dia, reduzindo a presença de sol e aumentando os índices de umidade.

Com a maior cobertura de nuvens, as temperaturas tendem a ficar mais amenas em boa parte do estado, especialmente nas regiões centrais e leste.

Quarta-feira com chuvas isoladas no norte do estado

A quarta-feira (9) apresenta uma redução na instabilidade em relação ao dia anterior. No entanto, a previsão do tempo ainda indica possibilidade de chuvas isoladas, principalmente na faixa norte do Paraná, na divisa com o estado de São Paulo.

Nessas áreas, as pancadas de chuva podem ocorrer de forma irregular e com intensidade variável, sendo mais prováveis durante a tarde. As demais regiões devem ter um dia de transição, com maior presença de nuvens pela manhã e aberturas de sol ao longo do dia.

As temperaturas voltam a subir de forma gradativa, especialmente nas regiões oeste e noroeste.

Quinta e sexta-feira de tempo estável e calor no interior

A previsão para quinta-feira (10) e sexta-feira (11) indica o retorno do tempo estável em praticamente todo o estado. As manhãs permanecem com temperaturas amenas, mas as tardes devem registrar aquecimento expressivo, principalmente no norte e noroeste do Paraná.

Nessas regiões, as máximas podem chegar aos 30 °C, o que reforça a tendência de calor no interior do estado. A ausência de chuvas e o predomínio de sol favorecem atividades ao ar livre, especialmente no fim da semana útil.

Já nas áreas do leste e sul, a temperatura sobe com menor intensidade, devido à influência dos ventos úmidos do oceano, que ainda podem manter alguma nebulosidade passageira.

*Com informações do Simepar.