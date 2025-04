No início da noite deste domingo (6), por volta das 19h, um trágico acidente foi registrado no quilômetro 27 da BR-369, trecho que conecta as cidades de Andirá e Cambará, no Paraná. O incidente envolveu um ônibus escolar e um veículo de passeio, resultando em uma tragédia que deixou uma família inteira sem vida.

O ônibus, que transportava cerca de 15 adolescentes, partiu da cidade de Nova Fátima com destino ao Colégio Agrícola de Cambará, onde os jovens estudam. Do outro lado da rodovia, um Chevrolet Corsa Hatch prata, com placas de Ribeirão do Pinhal, trafegava no sentido oposto, levando quatro ocupantes: dois homens, uma mulher e uma criança do sexo feminino.

Testemunhas relataram que o condutor do Corsa tentou realizar uma ultrapassagem arriscada, colidindo frontalmente com o ônibus escolar. Apesar do impacto, os adolescentes e o motorista do ônibus escaparam com ferimentos leves, sendo prontamente atendidos no local por equipes do SAMU e da EPR.

Unidades do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes também compareceram à cena, mas, com a situação já estabilizada, retornaram à base. As forças de segurança presentes incluíram a Polícia Militar Rodoviária, as polícias Civil e Científica, e a Polícia Rodoviária Federal, além de militares das cidades de Andirá e Cambará.

A rodovia ficou interditada por mais de uma hora nos dois sentidos, levando alguns motoristas a buscarem rotas alternativas, passando por plantações de cana-de-açúcar.

A equipe da reportagem expressa suas condolências aos familiares das vítimas, cuja perda neste acidente na BR-369 deixou profunda tristeza na noite de domingo.

