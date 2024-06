A previsão do tempo para o Paraná indica que o frio será menos intenso a partir deste sábado (1°). De acordo com o boletim meteorológico do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas devem começar a estabilizar.

A princípio, as regiões do estado mais afetadas pelo frio estavam sendo o Sul e Campos Gerais. Entretanto, a estabilidade das temperaturas deve fazer com que a frente fria se enfraqueça nesses locais.

De acordo com o meteorologista do Simepar Fernando Mendes, ainda haverá um pouco de frio durante a manhã, principalmente nas regiões Sul, Campos Gerais e Grande Curitiba. Contudo, os valores não devem ser tão baixos quanto os das últimas semanas.

Por fim, a previsão do tempo deste sábado (1°) indica que a temperatura mínima do Paraná será na cidade de General Carneiro, no Sul do estado, com 6°C. Já a temperatura máxima deve acontecer na cidade de Paranavaí, no Noroeste paranaense, com 24°C.