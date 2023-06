Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O gari Thiago da Silva, de 32 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão do lixo enquanto trabalhava na manhã desta terça-feira (30), em Pato Branco na região sudoeste do Paraná.

Segundo a Polícia Militar (PM), o caminhão estava em uma rua sem saída e, por ser estreita e inclinada, reduzia a mobilidade do veículo. O gari teria caído do caminhão quando o motorista engatou a marcha ré, sendo atropelado.

O motorista foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e liberado em seguida, de acordo com a PM. Em nota, a Prefeitura de Pato Branco lamentou a morte do funcionário público que atuava há cinco anos no município.