O Paraná está sob risco de geadas e rajadas de vento de até 70 km/h neste fim de semana. Uma frente fria avança pelo estado e derrubou as temperaturas em todas as áreas.

Conforme o Climatempo, os municípios da faixa central, norte e leste, incluindo Curitiba e região, estão em alerta para temporais. Já nas regiões sul e sudeste, não há risco de chuva.

Rajadas de vento atingem o Paraná

De acordo com o instituto, o vento chega com muita intensidade no sudoeste do Paraná. As rajadas de vento variam de 40 a 50 km/h nessas áreas. Nas demais regiões, os ventos podem chegar até 70 km/h.

Risco de geadas

O tempo muda a partir de domingo (25) com a chegada de uma massa de ar polar. Não há previsão de chuva para boa parte do estado, contudo, Curitiba e os municípios da faixa central paranaense estão em alerta para geadas.