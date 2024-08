Uma criança de um ano e meio foi encontrada por agentes da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) ao lado do corpo da mãe, vítima de feminicídio, na noite de sexta-feira (23), em Cornélio Procópio, Norte do Paraná.

Segundo a PM, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e constataram o óbito no local da mulher. A vítima com nome de Thays L. A.C sofreu diversas facadas pelo corpo.

A criança recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Cornélio Procópio junto a uma assistente social.

Após receberem informações que o suspeito do crime havia utilizado um mototáxi para se dirigir ao município de Santa Mariana, cidade vizinha a Cornélio Procópio, a PM junto de uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (ROTAM) se dirigiu ao local.

O suspeito tentou fugir dos agentes, mas foi detido e conduzido até o Hospital de Santa Mariana e posteriormente a Delegacia de Polícia do município. O homem era companheiro da vítima e poderá ser autuado pelo crime de feminicídio.