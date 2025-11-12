O Colégio ELO marcou um verdadeiro golaço! Em parceria com o Sistema Anglo e o SOMOS Educação, com o time de professores altamente preparado, o ELO acertou o tema da redação do Enem, demonstrando competência, comprometimento e excelência no ensino.

Durante o último simulado do ano, aplicado recentemente, os estudantes enfrentaram uma proposta de redação com o mesmo tema da prova oficial do Enem. O resultado? Muita confiança e tranquilidade na hora do exame!

A coordenadora pedagógica destacou que o acerto é fruto de um trabalho sério e colaborativo:

> “Nosso objetivo é preparar o aluno não apenas para o Enem, mas para todos os desafios acadêmicos e pessoais. O ensino do ELO é pensado para desenvolver competências, leitura crítica e segurança na escrita”, afirmou.

Os professores comemoraram o feito com orgulho, ressaltando que o desempenho dos estudantes é resultado de um ensino de qualidade, aliado a um acompanhamento constante e individualizado.

O Colégio ELO reafirma, assim, seu compromisso com a excelência na educação e com o sucesso de seus alunos, mostrando que investir em uma equipe dedicada e em uma preparação de qualidade faz toda a diferença.

Mais uma vez, o time ELO mostra que está liderando o campeonato dos campeões da educação!