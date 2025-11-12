Na manhã desta terça-feira (11), por volta das 10h30, a Polícia Militar de Santana do Itararé localizou um pé de Cannabis sativa (maconha) cultivado na parte frontal de uma residência localizada na Rua José Benedito da Silva, no centro da cidade.

A equipe policial recebeu uma denúncia informando sobre a existência da planta, que podia ser visualizada da calçada. Diante das informações, os policiais, acompanhados do comandante do destacamento local, deslocaram-se até o endereço indicado, onde confirmaram a presença da planta.

No local, foi feito contato com o morador, que relatou ser usuário de entorpecentes e afirmou ter lançado sementes de maconha no local, resultando no crescimento da planta.

Diante dos fatos, o vegetal foi recolhido e encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis e confecção do Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP).