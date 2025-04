O governador Carlos Massa Ratinho Junior mandou decretar luto oficial de três dias no Paraná pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (21) em sua residência oficial na Casa Santa Marta, no Vaticano, por complicações de uma pneumonia que o deixou internado por cerca de 40 dias recentemente. A ordem será assinada pelo governador em exercício Darci Piana.

Ele lamentou a morte e exaltou o legado de Jorge Mario Bergoglio, de 88 anos, dos quais os últimos 12 foram dedicados exclusivamente a liderar os rumos da Igreja Católica no mundo.

“Papa Francisco foi um exemplo de humanidade, fé e sabedoria. Seus ensinamentos inspiraram o mundo. Teremos sempre na memória a imagem de alguém que trabalhou incansavelmente pela paz e união entre os povos”, afirmou Ratinho Junior. O governador lembrou ainda a importância histórica de Francisco, que foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a ocupar o maior cargo da Igreja Católica na história.

A sua partida deixa um vazio no peito daqueles que defendem o bem ao próximo, a caridade, a compaixão e o amor. Vá em paz, Santo Papa. Os paranaenses jamais vão esquecer do seu legado, da sua saberia e do seu compromisso em fazer o bem. Os meus sentimentos à comunidade católica nesse momento de profunda dor”, complementou.

Em junho de 2022, Ratinho Junior se encontrou com o Papa Francisco em uma Audiência Geral no Vaticano. Ele estava acompanhado da 1ª dama, Luciana Saito Massa, do arcebispo emérito de Maringá, dom Anuar Battisti, e de padres paranaenses. O governador entregou a ele uma homenagem com um símbolo do Estado.

“Foi um momento especial poder falar com a Sua Santidade, representando meu Estado e todos os paranaenses”, afirmou Ratinho Junior à época.

O governador em exercício Darci Piana também lamentou a partida. “Jesuíta, Papa Francisco marcou a história com sua simplicidade, humanidade e coragem de aproximar a Igreja das pessoas. Seu legado de amor, humildade e diálogo permanecerá vivo nos corações do mundo inteiro”, afirmou.

HISTÓRIA – Filho de imigrantes italianos, Bergoglio nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 1936. Ele ingressou na Companhia de Jesus e foi ordenado sacerdote em 1969, tornando-se arcebispo de Buenos Aires em 1996, até ser elevado a cardeal, em 2001, pelo Papa João Paulo II. Sua trajetória pastoral sempre foi marcada pela humildade, simplicidade e dedicação aos mais necessitados.

Além da carreira eclesiástica, também foi por muitos anos professor em colégios e universidade religiosas, sendo formado em Filosofia e Teologia.

Eleito Papa em 13 de março de 2013 ele decidiu adotar o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, simbolizando o seu compromisso com a pobreza e a justiça social. Durante o seu pontificado, destacou-se por promover uma Igreja mais inclusiva e próxima dos marginalizados, abordando temas como a imigração, a desigualdade e o meio ambiente.

Mesmo após tornar-se o Papa Francisco, ele sempre manteve uma ligação profunda com a América do Sul. Prova disso é que, em sua primeira viagem internacional como pontífice, escolheu o Brasil como destino, participando da 28ª Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em julho de 2013. Na ocasião, ele visitou comunidades carentes e reforçou mensagens de esperança e de solidariedade.