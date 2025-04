Um ônibus que transportava o cantor Ferrugem e a equipe após um show se envolveu em um acidente de trânsito no domingo (20), na região de Porto Alegre. Na noite anterior, o artista havia se apresentado no festival Festimar, no litoral do Rio Grande do Sul

Segundo comunicado divulgado pela empresa responsável pelo veículo, o acidente ocorreu por volta das 6h45 da manhã na BR-290, próximo à Ponte do Guaíba, que liga a capital ao interior do Estado.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ferrugem falou sobre o ocorrido em suas redes sociais, compartilhando uma foto da frente do ônibus com os vidros estilhaçados. “Livramento! Um senhor acidente, mas graças a Deus todos estão bem”, escreveu.

Mais tarde, gravou um vídeo explicando o acidente: “Destruiu tudo ali, a frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas, graças a Deus, ninguém se machucou. Todo mundo bem, todo mundo inteiro “

Cantor Ferrugem sofre acidente: empresa de ônibus se manifesta após acidente de veículo

Em nota, a Mônica Turismo, responsável pelo ônibus, disse que os danos do acidente foram apenas materiais.

“A empresa imediatamente solicitou a substituição do veículo, mas não houve necessidade, a equipe preferiu ir até o aeroporto com o mesmo veículo para evitar atrasos”, diz o comunicado.