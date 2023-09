Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador Ratinho Júnior visitou as obras do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Jacarezinho, durante esta sexta-feira (22), na presença do prefeito Marcelo Palhares, deputados, secretários de Estado e lideranças diversas.

O AME, quando concluído, vai abrigar os atendimentos do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) para pacientes de 22 municípios da região.

O novo espaço terá uma área construída de quase 4 mil m², em um investimento superior a R$ 23 milhões, entre recursos do Estado e contrapartida da prefeitura de Jacarezinho.

O AME terá uma capacidade de cerca de 20 mil atendimentos por mês, aumentando assim de forma expressiva a capacidade atual do consórcio. Serão 37 salas e uma estrutura toda planejada para bem atender a população com conforto e eficiência.

“Estamos descentralizado a saúde, facilitando a vida de pacientes com uma redução grande de viagens para atendimentos médicos de milhares de pacientes no Paraná. São 12 AMEs no Estado e o Norte Pioneiro não poderia ficar de fora desse grande investimento”, disse o governador Ratinho Júnior.

O prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares, comemora a construção do novo espaço. “O AME é mais um sonho que se realiza com essa grande parceria que o governador Ratinho Júnior tem com Jacarezinho e todo o Norte Pioneiro. Nosso Cisnorpi está crescendo e esse novo espaço será um passo definitivo nesse processo, onde quem ganha é a população de toda a região”.

Também estiveram presentes os deputados Pedro Lupion, Alexandre Curi e Romanelli, os secretários de Estado Beto Preto, Sandro Alex e Mauro Moraes, o presidente da câmara de vereadores de Jacarezinho, José Isaías Gomes, o Zola, o diretor geral do Cisnorpi, Tony Palhares, o diretor da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Nascimento, além de prefeitos, vereadores e lideranças da região e do Estado.