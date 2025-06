O Governo do Paraná anunciou, nesta quinta-feira (12), a nomeação de mais 988 professores aprovados no concurso público realizado em 2023. Esses profissionais passaram pelo exame médico e dentro dos próximos dias deverão assinar o termo de posse, estando aptos a iniciar suas atividades nas escolas da rede estadual a partir do segundo semestre letivo. A nomeação foi pelo decreto 10.284/2025 assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Com esse novo grupo, o número de profissionais convocados para o Quadro Próprio do Magistério (QPM) nos últimos anos ultrapassa 4,5 mil em todo o Estado. O chamamento faz parte do trabalho contínuo do Governo do Estado para fortalecer a educação pública com a contratação efetiva de docentes, após um intervalo de dez anos sem concursos para a categoria.

“Estamos muito felizes em realizar mais este chamamento, após a realização do primeiro concurso público para composição do Quadro Próprio do Magistério em dez anos. São milhares de novos docentes e pedagogos no ensino da rede estadual, que tem cerca de 1 milhão de alunos”, destacou o secretário da Educação, Roni Miranda.

Os novos profissionais vão atuar em escolas estaduais distribuídas por todos os 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs), em diferentes componentes curriculares e níveis de ensino.

No total (considerando chamamentos e desistências) mais de 3,4 mil professores e pedagogos já estão em exercício desde os primeiros chamamentos.

Os detalhes sobre as próximas etapas do processo e os respectivos editais estão disponíveis AQUI.