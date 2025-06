Como parte das ações estratégicas para ampliar a capacidade de internação hospitalar durante o período de sazonalidade das doenças respiratórias, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa) autorizou, nesta quinta-feira (12), a abertura de 77 novos leitos em hospitais das regiões Oeste e Norte do Paraná. A medida dá sequência a um plano de contingência elaborado pelo Estado responsável pela abertura de outros 58 leitos que já recebem pacientes.

Os novos leitos são nos municípios de Medianeira, Cascavel, Toledo, Apucarana e Arapongas, com foco especial na assistência a casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que têm afetado principalmente o público infantil.

“O momento exige respostas rápidas e coordenadas. A abertura desses leitos reforça a rede hospitalar em regiões estratégicas e garante que nenhum paranaense fique sem atendimento quando mais precisa. É uma ação emergencial, mas que também revela o compromisso do Estado com a saúde pública de qualidade”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Na região Oeste, a expansão contempla 38 leitos. O Hospital de Clínicas de Medianeira vai habilitar dez leitos de enfermaria adulto. Em Toledo, o Hospital Regional contará com oito novos leitos, sendo quatro de UTI adulto e quatro de enfermaria adulto, enquanto o Hospital Associação Beneficente de Saúde (Hoesp) ampliará a estrutura com 12 leitos, divididos entre UTI adulto, enfermaria adulto e enfermaria pediátrica.

Já em Cascavel, o Hospital de Retaguarda ativará mais oito leitos de UTI adulto, ampliando a capacidade para casos mais graves.

No Norte do Estado, o Hospital da Providência, em Apucarana, passa a contar com 12 novos leitos de enfermaria pediátrica. Em Arapongas, o Hospital Norte do Paraná (Honpar) será responsável pela ativação de 32 leitos, sendo 15 de UTI adulto e 17 de enfermaria adulto, contribuindo de forma significativa para a rede de atendimento da região.

De acordo com dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), o Paraná registrou, de janeiro até o momento, 12.011 casos de SRAG com hospitalização e 598 óbitos por síndromes graves, como Influenza (1.379), Covid-19 (560), SRAG por outros vírus respiratórios (3.043), SRAG não especificada (4.877), por outros agentes etiológicos (56) e 2.096 casos que permanecem em investigação.

Dos 598 óbitos, 124 (20,7%) foram confirmados para o vírus Influenza; 79 (13,2%) para Covid-19; 56 (9,4%) por outros vírus respiratórios; 14 (2,3%) por outros agentes etiológicos e 317 (53,0%) como SRAG não especificado. Houve, ainda, a notificação de 281 óbitos por outras causas. No caso das síndromes gripais, com monitoramento por amostragem, foram registrados 1.392 casos.

A ativação dos novos leitos deve ocorrer nos próximos dias, com equipes multiprofissionais e infraestrutura adequada, garantindo um atendimento integral e seguro aos pacientes. Toda a operação está sendo financiada com recursos do Governo do Estado, sem necessidade de contrapartida dos municípios.

VACINAÇÃO – Na última semana, a Sesa publicou uma resolução com orientações para os municípios no enfrentamento à SRAG. O documento reforça medidas como atendimento prioritário para pacientes com sintomas respiratórios e ações intensificadas de vacinação dos grupos prioritários.

A vacinação contra a Influenza segue disponível nos 399 municípios do Paraná para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. Até o momento, foram aplicadas 2.590.251 doses da vacina no Estado. A cobertura vacinal entre os públicos prioritários está em 43,34%, sendo 47,16% entre os idosos, 35,25% entre as crianças e 31,76% entre as gestantes. A meta é atingir pelo menos 90% de cobertura em cada um desses grupos. Ao todo, o Paraná recebeu 4.188.000 vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde neste ano.