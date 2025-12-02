Pesquisadores do Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus Jacarezinho, cidade do Norte Pioneiro do Paraná, lançaram, na terça-feira, 25 de novembro, o segundo volume do livro “Experiências em Linguagens: reflexões e práticas”.

O evento ocorreu às 19h30, na abertura do Só Letras 2025, com a participação de professores e educadores do Colegiado de Letras, além de alunos e organizadoras da obra, as professoras Fernanda de Cássia Miranda e Nerynei Meira Carneiro Bellinio.

A coletânea, organizada por Miranda, Bellinio e pelo professor Fábio Antônio Gabriel, e editada pela Schreiben, traz doze textos de especialistas em línguas, literatura e linguística sobre o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa, assim como de línguas estrangeiras e línguas de sinais.

Entre os temas estão: o espanhol como língua oficial da Guiné Equatorial; a língua inglesa como ferramenta de transformação social e sob a perspectiva do inglês como língua franca; e o espanhol para turismo na atualidade.

A obra, que também incorpora pesquisas recentes dos autores relacionadas às temáticas estudadas, apresenta práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo de doze anos pelo grupo de pesquisa da UENP “Ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna e formação de professores”, liderado por Bellinio e Miranda, que se reúnem quinzenalmente.

A proposta dos organizadores, desde a primeira edição, é divulgar as estratégias de ensino adotadas por professores para lidar com as dificuldades de aprendizagem de línguas e literaturas em sala de aula.

Segundo os organizadores, todo o processo pedagógico está “vinculado aos fundamentos epistemológicos do ensino de línguas e também à reflexão educacional sobre o processo de ensinar línguas”.

Conforme observação dos organizadores, “o leitor encontrará na obra reflexões oriundas de resultados de pesquisas aprofundadas que contribuem para se pensar em metodologias de ensino de línguas e também aprofundar conhecimentos na área de estudos da linguagem”. Eles recordaram que o primeiro volume, lançado em 2023 pela mesma editora, atingiu os mesmos propósitos.

O livro pode ser adquirido em formato impresso ou baixado gratuitamente como e-book no site da editora: https://www.editoraschreiben.com/livros/experi%C3%AAncias-em-linguagens%3A-reflex%C3%B5es-e-pr%C3%A1ticas—volume-ii