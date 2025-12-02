Jacarezinho (PR), 02 de dezembro de 2025

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) deflagraram nesta manhã a OPERAÇÃO CODESUL II, uma ação conjunta voltada ao combate da criminalidade na região de divisa entre os dois estados. O lançamento ocorreu em Ourinhos, próximo ao trevo de entrada da cidade, e a operação seguirá pelos próximos dias com forte presença policial.

A iniciativa reúne diferentes unidades especializadas, como a ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Móvel), o BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), a Força Verde (Polícia Ambiental), Polícia Rodoviária, além de equipes de Operações com Cães e Batalhão de Operações Aéreas, ampliando a capacidade de fiscalização e repressão.

Os trabalhos serão conduzidos pelo Comandante do CPI-4 (Comando de Policiamento do Interior – Região de Bauru/SP), Coronel Hudson Covolan, com apoio do Tenente-Coronel Marcelo Cornejo Noronha, do 13° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Bauru/SP), e do Tenente-Coronel Juliano Prado Loureiro, do 31° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior de Ourinhos/SP). No Paraná, a coordenação ficará a cargo do Tenente-Coronel Márcio Jaquetti, Comandante 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar/Jacarezinho/PR), e do Major Carlos Ricelle Leal, Subcomandante da Unidade e comandante das pelas tropas especializadas.

A operação prevê bloqueios em rodovias, fiscalização em terminais rodoviários e vias rurais, além de abordagens a suspeitos e buscas em veículos. O objetivo é apreender drogas, armas e materiais contrabandeados, combater o tráfico de animais silvestres e cumprir mandados judiciais. Também haverá checagem de documentação veicular e policiamento ostensivo para garantir ordem pública e tranquilidade à população.

Durante o lançamento, o Coronel Hudson Covolan destacou que a integração entre as polícias é essencial para enfrentar o crime organizado que atua nas regiões de fronteira. Já o Tenente-Coronel Márcio Jaquetti ressaltou que a presença das tropas busca ampliar a sensação de segurança da comunidade. O comandante Juliano Prado Loureiro reforçou que a operação tem caráter preventivo e repressivo, visando coibir práticas criminosas e transmitir confiança à sociedade.

A região de divisa entre Paraná e São Paulo é considerada estratégica para o escoamento de drogas e contrabando, e operações conjuntas como a Codesul reforçam a cooperação entre estados. Nos últimos anos, ações semelhantes resultaram em apreensões de entorpecentes, recuperação de veículos roubados e prisões de foragidos. Os resultados desta edição serão divulgados ao término da operação, com expectativa de impacto positivo na redução da criminalidade e no fortalecimento da segurança pública.