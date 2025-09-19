O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) recebeu nesta semana a aeronave Arcanjo 01, primeiro helicóptero dedicado exclusivamente às missões da corporação. O modelo EC130 B4 reforça as ações de salvamento, busca, combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar e apoio à Defesa Civil em todo o Estado. A entrega faz parte do investimento de R$ 49,3 milhões em cinco novas aeronaves para a segurança pública do Paraná.

A aeronave chega com uma série de tecnologias para atender ocorrências. De forma inovadora, o helicóptero conta com o primeiro massageador cardíaco automático do Paraná, que possibilita a reanimação cardiopulmonar durante o transporte da vítima até o hospital. O helicóptero também dispõe de uma incubadora neonatal ultraleve em fibra de carbono e de um ultrassom portátil, ampliando a capacidade de atendimento de saúde a bordo.

Além disso, a nova aeronave do CBMPR chega equipada com helibalde de 550 litros de água, um reservatório flexível e resistente para transportar e lançar grandes volumes de água sobre focos de incêndio. Acompanha a aeronave um caminhão de abastecimento de combustível, projetado para transportar e dispensar combustível de aviação a helicópteros e outras aeronaves em terra.

Para se ter ideia do que a aquisição desta aeronave representa, dependendo da distância do local da ocorrência, o tempo de resposta do atendimento com helicóptero poderá ser três vezes menor do que no atendimento convencional com veículos terrestres”, ressalta o major Alexandre Creplive Zem, comandante da base aérea do CBMPR em Curitiba.

Baseado em Curitiba, o Arcanjo 01 apoiará as unidades do CBMPR em ocorrências de diversas naturezas, como acidentes de trânsito em áreas remotas, transporte de tropa, busca em áreas de difícil acesso e combate a incêndios florestais. Durante a operação Verão Maior Paraná, será a aeronave destacada para o Litoral, em parceria com o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA), atuando em salvamento aquático e resgate aeromédico.

A equipe do Arcanjo 01 será composta por dois pilotos, dois operadores aerotáticos e um socorrista. Integrado ao BPMOA, ao SAMU e à Defesa Civil, o helicóptero já está apto a atuar em missões em todo o território paranaense.

OUTRAS AERONAVES– O Governo do Estado fez nesta terça-feira (16) a maior ampliação da história da frota aérea da segurança pública do Paraná, com a entrega de cinco novos helicópteros. Eles serão usados para fortalecer as ações aéreas das forças de segurança do Estado, como operações contra o tráfico de drogas e o crime organizado, resgates de alta complexidade e transporte de vítimas de acidentes graves. Com as entregas, a frota aérea da Secretaria da Segurança Pública do Paraná passa de 15 para 20 aeronaves, um aumento de 33%