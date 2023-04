Um acidente de trabalho vitimou um trabalhador rural nesta segunda-feira (10), em uma propriedade rural no bairro Amora Preta, em Ibaiti/PR.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima identificada por Silvanei Morais da Silva, 35 anos, estava em uma colheitadeira de soja quando acabou caindo de cima da máquina no local onde fica o compartimento da correia. Um amigo que estava no local, tentou socorrer a vítima mas ela acabou entrando em óbito no local.

Atenderam na ocorrência equipes do SAMU, Defesa Civil, Polícia Científica e Polícia Civil.