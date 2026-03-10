Assistia o vídeo 👇

A Polícia Civil prendeu, na tarde de segunda-feira (9), um homem de 29 anos durante o cumprimento de um mandado judicial no município de Jacarezinho (PR). A ação foi realizada por equipes policiais durante diligências de apoio à Delegacia de Polícia de Piraquara (PR).

Prisão ocorreu no bairro Vila Rondon

De acordo com a Polícia Civil, a captura aconteceu por volta das 14h, no bairro Vila Rondon.

O suspeito foi localizado em via pública e abordado pelas equipes policiais durante a operação.

Após consulta aos sistemas policiais, os PMs confirmaram a existência de um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho.

Condenação por roubo e outros registros criminais

Segundo as informações judiciais, o homem possui condenação pelo crime de roubo.

Além disso, ele acumula outros registros criminais, incluindo:

Ameaça;

Lesão corporal;

Furto;

Descumprimento de medida protetiva;

Violência doméstica.

Conforme o mandado judicial, o condenado ainda possui pena remanescente de 4 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão, que deverá ser cumprida em regime fechado.

Ele foi preso e conduzido para a Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça