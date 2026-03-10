O Redação Paraná, plataforma utilizada por estudantes da rede estadual para o desenvolvimento da escrita, recebeu nesta terça-feira (10) um novo avanço tecnológico. Agora ela conta com correção automática por inteligência artificial também para os gêneros conto, crônica e relato, ampliando as possibilidades de produção textual em sala de aula. A iniciativa é resultado de uma parceria da Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) com o Google.

Desde 2025, o sistema já realizava a correção automatizada de textos dissertativo-argumentativos. Com a atualização, o recurso passa a contemplar novos formatos de escrita, fortalecendo o trabalho pedagógico com diferentes gêneros textuais e ampliando as oportunidades de prática para os estudantes.

Para o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, a ampliação do uso da inteligência artificial no Redação Paraná demonstra como a educação do Estado tem buscado constantemente se modernizar e incorporar novas tecnologias ao processo de aprendizagem. “Nosso objetivo é oferecer ferramentas que apoiem o trabalho dos professores e ajudem os estudantes a desenvolver cada vez mais suas habilidades de escrita. Esse é mais um passo para tornar a educação paranaense inovadora, eficiente e alinhada às demandas do mundo atual”, afirma.

A ampliação faz parte do processo de inovação do Redação Paraná e busca tornar o acompanhamento da aprendizagem mais ágil e qualificado. Para isso, foram desenvolvidas novas rubricas avaliativas, que permitem à inteligência artificial reconhecer as características específicas de cada gênero e realizar análises mais precisas. A proposta é fortalecer o processo de avaliação formativa, oferecendo devolutivas mais detalhadas aos estudantes e apoiando os professores no acompanhamento do desenvolvimento da escrita.

AVALIAÇÃO – Nas correções realizadas pela inteligência artificial são avaliados diferentes aspectos da produção textual, como a adequação ao gênero proposto, organização e progressão das ideias, desenvolvimento do tema, uso de recursos de linguagem e aspectos linguísticos do texto. A partir desses critérios, o sistema gera um feedback que orienta o estudante na revisão e no aprimoramento do texto.

Com a ampliação, o Redação Paraná consolida-se como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento da escrita na rede estadual, aliando tecnologia, rigor avaliativo e intencionalidade pedagógica.

Segundo Elaine Manoel Juliani, técnica pedagógica do Programa Redação Paraná, os principais beneficiados com essa ampliação são os estudantes e os professores da rede estadual. “Para os alunos, a correção por IA permite receber devolutivas mais rápidas e consistentes sobre seus textos, o que estimula a reflexão sobre a própria escrita e o aprimoramento das habilidades de produção textual. Já para os professores, a ferramenta funciona como um importante apoio pedagógico, ao oferecer análises estruturadas que ajudam no acompanhamento dos estudantes e no planejamento de intervenções didáticas mais direcionadas”, explica.

REDAÇÃO PARANÁ – Desenvolvida pela Seed-PR, a ferramenta lançada em 2021 é resultado da integração entre as equipes pedagógica e tecnológica da pasta, com o intuito de fortalecer o ensino da língua portuguesa e preparar os estudantes para os desafios das avaliações escolares e nacionais. O recurso digital realiza análises automáticas das redações, avaliando critérios como coesão, coerência, gramática e argumentação, e fornece feedbacks personalizados em tempo real, tornando o aprendizado mais dinâmico e autônomo.

Além de aperfeiçoar as habilidades de escrita dos estudantes, o Redação Paraná também oferece suporte aos professores, com relatórios e indicadores que facilitam o acompanhamento individual e coletivo do desempenho das turmas.

A versão atualizada em 2025 foi desenvolvida com base nos critérios aplicados no Enem, reforçando o alinhamento pedagógico da ferramenta com as práticas de avaliação oficiais, com oferta de um extenso banco de temas no formato exigido pelo Enem, tanto propostas já utilizadas quanto novas, elaboradas pela equipe pedagógica da Seed-PR.

“O Redação Paraná tem se mostrado essencial na preparação dos estudantes, oferecendo atividades orientadas e devolutivas automáticas baseadas nos mesmos critérios avaliativos do exame”, explica a coordenadora de Educação Digital da Seed-PR, Lorena Pantaleão.

O recurso está disponível para todos os estudantes da rede, com mais de 833 mil usuários ativos. Em 2025, foram concluídas mais de 4,6 milhões de redações na ferramenta, considerando todos os gêneros textuais. Deste total, cerca de 153 mil textos foram corrigidos com o apoio da IA.