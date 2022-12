Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem identificado como Wesley Fonseca da Silva foi assassinado a tiros na madruga deste sábado (17), na rua São Paulo, no centro de Ribeirão do Pinhal/PR.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o crime aconteceu por volta das 2h30. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Criminal e do Instituto Médico-Legal realizaram levantamento do local do crime e recolheram cápsulas das munições e o celular da vítima.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, nas imediações há monitoramento por câmeras de vigilância e as imagens serão recolhidas.

Um inquérito policial apura as circunstâncias do homicídio.