Um homem foi preso pela Polícia Militar após invadir uma casa em Jacarezinho durante a última sexta-feira (30).

Segundo a PM, a equipe foi acionada com o chamado de uma invasão de domicílio, em uma casa na Vila Ageo.

No local as vítimas informaram que um homem teria invadido o quintal e tentado abrir as janelas, mas sem sucesso, indo embora na sequência.

Em patrulhamento os policiais encontraram uma pessoa com as mesmas características descritas pelas vítimas, sendo reconhecida.

O homem foi preso por tentativa de furto qualificado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.