Olha que incrível: mãe e filha deram à luz meninos, do mesmo tamanho, no mesmo dia e na mesma sala de parto. Ambas engravidaram na mesma época, curtiram a gestação juntas e agora tiveram os bebês também no mesmo momento. Tão inusitado que elas foram matérias esta semana no tabloide britânico The Mirror.

Os bebês nasceram no Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto (SP). A mãe Eunice Barbosa dos Santos Claudino, de 42 anos, deu à luz Noah e a filha Milena Rafaela dos Santos Claudino, de 23, teve Loui, com pouco mais de uma hora de diferença, no último dia 28 de junho.

Desde a descoberta da gestação até o dia do parto, as duas fizeram tudo juntas: o teste de gravidez, os exames e marcaram também a data da cesariana. Também escolheram a mesma ginecologista obstetra para acompanhá-las. Assim tio e sobrinho são quase gêmeos…

A descoberta

Eunice, 42, e Milena, 23, descobriram que estavam grávidas na mesma semana.

Milena havia planejado ter seu primeiro filho depois de se casar, mas o casamento foi adiado depois de engravidar inesperadamente.

Quatro dias depois, sua mãe descobriu que ela estava esperando seu terceiro filho.

Porém, ela admite que ficou surpresa ao saber que a mãe também estava grávida. “No começo, fiquei chocada e pensei que ela estava brincando”, disse.

Depois, Milena disse ter ficado muito feliz: “Fiquei muito feliz porque nosso vínculo é muito forte. Passar pela gravidez era meu sonho. Foi ainda mais maravilhoso com minha mãe.”

Pré-Natal

Mãe e filha fizeram pré-natal juntas e resolveram marcar também o parto no mesmo dia. Ambas escolheram a cesariana e disseram que os bebês parecem irmãos.

“Eles parecem gêmeos porque tudo o que eu sinto, ela também sente. Fazemos todos os exames juntos”. Afirmou Eunice.

Ginecologista e obstetra há 19 anos, Juliana Ismael contou que foi a primeira vez que acompanhou gravidez de mãe e filha ao mesmo tempo.

“Elas queriam muito ganhar os bebês no mesmo dia. Iam sempre juntas pré-natal, super companheiras, acho que isso aumentou ainda mais os laços de união delas. Foi bom demais que deu tudo certo. Foi um momento lindo”.

