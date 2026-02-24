Assista o vídeo 👇

A Polícia Civil, por meio da 12ª Subdivisão Policial e da Delegacia da Mulher de Jacarezinho, prendeu em flagrante um homem de 21 anos na manhã desta terça-feira (24), acusado de ameaçar a ex-companheira e descumprir medidas protetivas de urgência.

A ocorrência teve início por volta das 2h50, no bairro Jardim São Luiz, após acionamento informando que um homem estaria tentando invadir uma residência e proferindo ameaças.

Ameaças contra ex-companheira e idosa

De acordo com as informações apuradas, o suspeito foi até o portão da casa da ex-convivente, de 30 anos, com o objetivo de intimidá-la. Durante a ação, também teria ameaçado de morte a mãe da vítima, uma idosa de 65 anos.

Ao notar a aproximação da viatura policial, o homem fugiu, dando início a diligências por parte da equipe.

Suspeito foi localizado no bairro Aeroporto

O agressor foi localizado na Rua Treze de Maio, no bairro Aeroporto, nas proximidades da residência de sua mãe. No momento da abordagem, os policiais apreenderam uma faca, com aproximadamente 20 centímetros de lâmina, que teria sido utilizada para intimidar as vítimas.

Segundo a Polícia Civil, além da grave ameaça, o homem descumpriu medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário em janeiro de 2026, que determinavam:

Proibição de aproximação da vítima;

Proibição de frequentar a residência da ex-companheira e familiares.

Prisão e posicionamento da Polícia Civil

Após receber voz de prisão, o suspeito foi conduzido à unidade policial e posteriormente encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

O delegado adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho, que presidiu a prisão em flagrante, destacou a importância da rápida atuação policial.

“A perspicácia e a persistência dos nossos agentes foram fundamentais para localizar o agressor em tempo recorde. A manutenção da custódia é imprescindível para garantir, na prática, a integridade física e a vida de mulheres que confiam no sistema de proteção do Estado”, afirmou o delegado.