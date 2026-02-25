A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está executando uma série de obras em seus três campi e reitoria com previsão de inauguração para 2026. O investimento é de R$ 23,7 milhões, com recursos do Governo do Estado, via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), de convênio federal, de emenda parlamentar, da Fundação Araucária, além de recurso próprio.

Em Jacarezinho, a nova Clínica de Fisioterapia, que soma um investimento de cerca de R$ 4 milhões, será inaugurada em 27 de fevereiro. No campus, também está em construção a Central de Laboratórios, que teve um investimento de R$ 4,6 milhões, e o Restaurante Universitário, com um total de R$ 642 mil. Já a ampliação da infraestrutura do novo campus recebeu um aporte de R$ 1,2 milhão.

As intervenções no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) tiveram um investimento de R$ 231 mil, o bloco de sanitários recebeu R$ 213 mil, e ainda houve adequação na rede elétrica do Centro de Ciências da Saúde, melhorias na acessibilidade e reparos do Diretório Acadêmico Maria Lorena Campos Silva (DAMAL). A construção da sala-evento do Centro de Ciências Humanas e da Educação recebeu um investimento de R$ 425 mil.

Também já foram reformadas as quadras poliesportivas do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e a pista de atletismo do Centro de Ciências da Saúde. O Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação recebeu uma quadra de vôlei de areia.

Em Bandeirantes, as obras da sala da Central de Pós-Graduação e Pesquisa e das quadras poliesportivas também já foram concluídas. A Central de Pós-Graduação, que dará suporte ao Programa de Pós-Graduação Associado em Enfermagem em Atenção Primária à Saúde (PPGEnf-APS), ao Núcleo de Estudos de Agroecologia e Território (NEAT) e Central de Laboratórios Multiusuários da UENP (CLMU), recebeu um investimento de R$ 574 mil. A Equoterapia também está ampliando sua infraestrutura com R$ 767 mil.

O Centro de Agrotecnologia (FINEP) teve um investimento de R$ 850 mil e o Restaurante Universitário de R$ 714 mil. Já a reforma do Hospital Veterinário recebeu um total de R$ 230 mil e o novo Laboratório de Informática terá investimento de R$ 765 mil. O espaço ainda recebeu manutenção dos telhados e uma nova quadra de areia.

Já em Cornélio Procópio, as obras e manutenções prediais incluem construção do bloco de sanitários (R$ 204 mil); cercamento do campus (R$ 515 mil); a construção do Restaurante Sanitário (R$ 627 mil); bloco de Matemática (R$ 714 mil) e acessibilidade (R$ 529 mil).

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, destacou o volume recorde de recursos recebidos para melhorar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão oferecida aos estudantes e docentes. “Esses recursos são fruto de um esforço coletivo pelo fortalecimento do ensino superior público. Agradeço a todas as pessoas e instituições envolvidas, que acreditam na força transformadora da educação pública. Acreditamos que cada investimento se transformará em avanços concretos para a nossa comunidade universitária e todo o Norte do Paraná”, afirmou.

Segundo a pró-reitora de Planejamento e Avaliação Institucional, Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo, a UENP vive um momento importante de fortalecimento da sua infraestrutura e as intervenções visam ampliar os serviços oferecidos à comunidade interna e externa da instituição. “As obras em andamento nos campi refletem compromisso com o desenvolvimento institucional. Investir em infraestrutura é assegurar qualidade acadêmica, inovação e fortalecimento da presença regional da UENP”, enfatizou.