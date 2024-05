Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (25) no quintal de uma casa no bairro Jardim Panorama, em Jacarezinho/PR. A vítima, ainda não identificada, apresentava sinais de violência.

O corpo foi encontrado pelo morador da residência, quando ele retornava do trabalho por volta das 8h20. Segundo o morador, ele saiu para trabalhar às 23h de sexta-feira (24) e, ao retornar, se deparou com o homem já sem vida.

O imóvel onde não possui portão de acesso. O corpo da vítima estava caído no corredor externo da casa, entre as paredes da cozinha e o muro residencial. Ao lado do corpo, havia uma pedra grande.

A equipe policial constatou que a vítima apresentava um afundamento no crânio. Além disso, havia marcas de sangue na porta da cozinha e pedaços de madeira e lascas de tijolo sujos de sangue. Um dos vidros da porta da cozinha também estava quebrado.

O local foi isolado pelos policiais até a chegada da Polícia Civil e da perícia do Instituto Médico Legal (IML). A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para constatação do óbito.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar a vítima e o autor do crime.