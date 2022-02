Homem que enforcou e espancou cachorro amarrado a poste é preso em flagrante no Paraná

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por maus-tratos a um cachorro, na sexta-feira (11), no bairro Santa Mônica, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná.

A PCPR chegou até o indivíduo, após receber um vídeo em que o tutor aparecia enforcando e espancando o cão, em uma rua do município. O animal estava amarrado em um poste, com uma corrente curta, sem água e comida.