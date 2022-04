Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas ficaram feridas após um Honda Civic, com placas de Campo Grande-MS, capotar na noite de sábado (2), na PR-272, em Ibaiti/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro seguia no sentido a Figueira quando por volta das 21h aconteceu o acidente em uma curva no km 109+300 metros.

O motorista, de 35 anos, e o único passageiro no veículo, de 33 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Ibaiti com ferimentos moderados.