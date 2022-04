Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista de 28 anos morreu na madrugada deste domingo (3), após colidir uma picape Fiat Strada, com placas de Ribeirão Claro-PR, contra uma árvore na PR-151, em Carlópolis/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo seguia no sentido Carlópolis a Ribeirão Claro, quando por volta da 1h saiu da pista no km 42+50 metros e atingiu uma árvore.

O motorista chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Carlópolis, mas não resistiu aos ferimentos.