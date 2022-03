Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Hospital Regional do Norte Pioneiro – FUNEAS, em Santo Antônio da Platina, inaugurou neste sábado (26), às 16h30, um novo tomógrafo de última geração, que foi recebido através de uma Cooperação Humanitária, do governo do Japão.

O diretor presidente da FUNEAS, Marcello Machado, explicou que a diretoria técnica da FUNEAS e o Hospital Regional do Norte Pioneiro realizaram a inscrição para a participação no projeto pactuado entre o governo brasileiro e japonês, através do projeto “Japão Aid Grant”, que conta, ainda, com o apoio do Escritório das Nações Unidas para esta execução.

“Com este equipamento, vamos ofertar um serviço mais preciso. A população realmente será a grande beneficiada. É um momento importante para esta gestão do Secretário Beto Preto e do Governador Carlos Massa Ratinho Junior, que nos apoiaram neste projeto desde o início”, afirmou.

O objetivo principal desta cooperação, por parte do Japão, é o fortalecimento da rede de saúde pública por meio de doação de equipamentos de tomografia computadorizada, frente à emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2).

O equipamento, da marca SIEMENS (SOMATOM go.Up), no valor total de R$ 1.488.874,03, será o único na rede pública do estado com esta configuração, que permite total integração entre hardware e software, com interface intuitiva, facilitando o manuseio aos colaboradores da unidade.

Além de coordenar todo o processo de inscrição neste programa, a FUNEAS foi encarregada de realizar as adequações físicas necessárias na unidade anexa ao HRNP, que foi cedida pelo município de Santo Antônio da Platina para esta finalidade.