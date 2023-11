Estudantes de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, concluíram nesta terça-feira (14) a quarta etapa do Ideathon Paraná 2023, maior maratona de inovação estudantil do Estado, voltada a alunos das redes de ensino pública e privada. Durante os dois dias de evento, mais de 180 alunos apresentaram ideias e projetos desenvolvidos ao longo da maratona, divididos em duas categorias: alunos do 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental II e alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio.

O

evento é uma iniciativa da secretaria estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), em parceria com a Agência Araucária, Sebrae/PR, secretaria estadual da Educação (Seed) e Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná (Sinepe-PR).

A chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Molini, destacou a relevância do evento para desenvolver o potencial empreendedor do município. “O Governo do Estado está trazendo para nossos estudantes a oportunidade de inovarem, empreenderem e avançarem na área tecnológica, e isso está sendo uma grande conquista para nós”, afirmou Molini.

O Ideathon Paraná 2023 tem como objetivo desafiar jovens a desenvolverem soluções inovadoras com o tema “Cidades Inteligentes”, visando tornar as cidades mais conectadas, eficientes e sustentáveis, abordando gestão pública dentro dos tópicos de saúde, segurança, economia local, educação digital, cultura e serviços públicos. Os premiados são escolhidos através de uma equipe de jurados especializados em empreendedorismo e inovação.

Na categoria Ensino Fundamental II, a equipe campeã foi a Mentes Criativas, que tratou do tema saúde pública com a criação de um site para facilitar a ida ao hospital sem gerar filas de espera. Já na categoria Ensino Médio, a equipe Cívico Barbosa (saúde pública) foi a 1ª colocada com a ideia de um aplicativo para tratamento de doentes crônicos. Os vencedores foram definidos após avaliação feita por especialistas em inovação indicados pelo Sebrae-PR.

Para o secretário municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviço de Jacarezinho, Leandro Lima, o evento contribui para o desenvolvimento da cultura de inovação do município. “Jacarezinho é um polo de inovação. O Ideathon vem para coroar o trabalho que estamos executando junto às escolas municipais e estaduais no âmbito do empreendedorismo”, disse.

Ao fim de todas as etapas serão definidos os vencedores gerais de cada categoria.

PRÓXIMAS ETAPAS– As inscrições são gratuitas com limite máximo de 200 inscritos por município, sendo 100 por categoria. As próximas cidades a receberem o Ideathon Paraná são Maringá (16 e 17), Ponta Grossa (23 e 24), Umuarama (27 e 28) e Londrina (30/11 e 01/12). Confira mais informações AQUI .