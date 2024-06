Um acidente envolvendo dois veículos deixou um ferido na manhã de ontem (5) na PR-092, em Siqueira Campos/PR. O fato ocorreu por volta das 10h40 no km 290+200 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um VW/Gol com placas de Quatiguá colidiu lateralmente com um caminhão, com placas de Joaquim Távora, que também seguia no mesmo sentido. Com o impacto, o Gol capotou e ficou em cima do acostamento à margem direita.

O condutor do Gol, um homem de 73 anos, foi encaminhado para o Pronto-Socorro com ferimentos. Os dois passageiros do veículo, um homem de 53 anos e uma mulher de 48 anos, não se feriram.

O condutor do caminhão, um jovem de 19 anos, fez o teste do bafômetro e o resultado foi zero.