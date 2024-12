Temporais atingem o Paraná neste sábado (7). Regiões como Curitiba, Região Metropolitana, Noroeste, Sudoeste e Norte do estado estão em alerta vermelho, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Imagens registradas mostram os estragos causados pelos temporais. Carros e pessoas ficaram ilhadas por causa das fortes chuvas que atingem o estado. Além disso, parte de casas ficaram embaixo d’água.

BR-277 bloqueada

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-277 foi interditada de forma preventiva entre os quilômetros 42 e 43,6, no município de Morretes, no sentido Paranaguá. A medida foi tomada devido ao grande volume de chuva registrado na região.

Para garantir a segurança e a continuidade do tráfego, o fluxo de veículos será desviado para a pista do sentido Curitiba. Nesse trecho, o trânsito funcionará em sistema de faixa reversível, com uma faixa destinada a cada sentido de circulação.

Equipes estão no local para monitorar a situação. Não há previsão para a liberação da pista interditada. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela região.

Veja os estragos causados pelos temporais:

https://www.instagram.com/reel/DDS_asEySZm/?igsh=d3E2N2R3anJlc2Yw