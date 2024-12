A banda Iron Maiden anunciou que o baterista da banda há 42 anos, Nicko McBrain, vai deixar o grupo. O show que acontece neste sábado, em São Paulo, será o último com o músico na formação. Em publicação nas redes sociais, McBrain afirmou que a decisão decorre de muito tempo de reflexão e relatou um misto de tristeza e alegria em encerrar a história com a banda.

“Após muita consideração, é com tristeza e alegria que decido me afastar das longas turnês. Hoje, sábado, 7 de dezembro, São Paulo, será meu último show com o Iron Maiden. Desejo à banda muito sucesso adiante”, destacou ele.

O músico ressaltou aos fãs, porém, que vai trabalhar com o Iron Maiden “em outros projetos” e em iniciativas e negócios pessoais.

“O que posso dizer? Fazer tour com o Iron Maiden durante os últimos 42 anos foi uma jornada incrível!”, ressaltou McBrain, que agradeceu o apoio dos fãs, da mulher, Rebecca, e dos filhos, além dos amigos e colegas de banda. “Vocês fizeram o sonho virar realidade e eu amo vocês”.

Em 2023, ele revelou ter sofrido um AVC no início daquele ano. Na conta oficial do grupo no Twitter, o músico explicou, na época, que ficou com o lado direito do ombro para baixo paralisado.

A banda Iron Maiden — Foto: Divulgação

“Estava muito preocupado que minha carreira tivesse acabado, mas com o amor e apoio de minha esposa, Rebecca e família, meus médicos, especialmente Julie, minha OT (Terapeuta Ocupacional) , e minha família Maiden consegui me recuperar em algum lugar perto de 70% recuperado”, disse o músico em trecho da postagem.

O baterista ainda destacou que muitos fãs reconheceram que ele poderia não estar tão bem naquele momento, por isso optou por fazer o comunicado.