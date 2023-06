Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Estão em execução as obras de pavimentação asfáltica do Jardim Europa, na região central de Jacarezinho, em mais um investimento milionário da prefeitura do município em infraestrutura urbana.

No total, serão pavimentadas 17 vias e uma rotatória, garantindo assim que a totalidade de ruas e avenidas do bairro estejam devidamente asfaltadas e dando fim à espera de mais de 40 anos dos moradores pela pavimentação.

A execução do projeto teve início com a implantação de galerias pluviais. Uma vez que o sistema de drenagem, parte mais demorada da obra, seja concluído, posteriormente será aplicado o asfalto.

Em termos de metragem essa é a maior obra de infraestrutura da história de Jacarezinho, com o total de quase 35 mil m² recebendo a pavimentação asfáltica. O prefeito Marcelo Palhares comemora a eficiência da gestão em executar mais uma obra de grande porte.

“Mais um investimento milionário da prefeitura para transformar a realidade de tantos moradores e mais uma prova do nosso compromisso de fazer uma gestão séria, honesta e eficiente. O resultado são inúmeras obras acontecendo simultaneamente e trazendo o progresso que Jacarezinho merece”, destaca o prefeito.

“Assumimos o compromisso com os moradores do Jardim Europa, assim como os moradores do Jardim Panorama, Chácara Maravilha, Scyllas Peixoto, Jardim Castro, Vila Leão, Jardim Alves e outros bairros que já receberam, estão recebendo ou em breve vão receber o asfalto, de promover essas obras. O trabalho é grande para que todas essas pavimentações estejam concluídas o quanto antes”, completa Palhares.

A obra é realizada pela empresa R. Bek Engenharia, de Londrina, que venceu o processo licitatório ao preço de R$ 11.435.574,28. Além do asfalto, o bairro também ganhará benfeitorias como meio fio e sinalização.

AVENIDA CENTRO DE EVENTOS

O mesmo contrato entre prefeitura e R. Bek Engenharia ainda prevê a pavimentação asfáltica da Avenida Manoel Garrido, que liga a rodoviária nova ao centro de eventos – o que acontecerá após a conclusão da obra no Jardim Europa.

Ali serão mais de 17 mil m² de área pavimentada, proporcionando que o trecho entre cidade e centro de eventos seja integralmente asfaltado ao fim das obras.