Na madrugada desta segunda-feira (19), um ônibus foi consumido por um incêndio no km 59 da PR-218, próximo ao trevo da BR-153, no município de Guapirama/PR. O incidente ocorreu por volta das 3h da manhã e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, o incêndio foi resultado de uma pane no rodado traseiro do veículo. Segundo informações do proprietário do ônibus, o veículo estava transportando funcionários da cidade de Ribeirão do Pinhal/PR para uma empresa em Joaquim Távora/PR. Felizmente, não houve feridos no incidente, e os passageiros seguiram viagem em um ônibus reserva disponibilizado pela empresa.

O proprietário informou à Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que registraria o boletim de ocorrência posteriormente, por meio do sistema online, para fins de baixa do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O ônibus ficou completamente destruído pelas chamas, sendo necessária a remoção por um guincho.

Durante a ocorrência, as autoridades realizaram a sinalização do local, interditando parcialmente a via, deixando apenas meia pista liberada. Com a chegada do guincho, a rodovia precisou ser totalmente interditada momentaneamente para a retirada do ônibus incendiado. A remoção do veículo ocorreu sem intercorrências, e o trânsito foi liberado logo em seguida.