O Paraná está novamente sob alerta amarelo para risco de chuvas intensas com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com o alerta em vigor, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é válido até esta quinta-feira (9), às 10h, em pelo menos quatro regiões do estado.

O Inmet alerta ainda para que em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

As regiões sob alerta amarelo para tempestade no Paraná são: Região Metropolitana de Curitiba, Sudeste Paranaense, Centro Oriental e Norte Pioneiro.

Alerta de chuvas intensas e temporal no Oeste do Paraná

A Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta chuvas intensas, vendaval e raios na região Oeste do estado. O órgão considera como risco moderado.